Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi
Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar nedeniyle taşımalı kapsamındaki okullarda eğitime 9 Şubat 2026 tarihinde bir gün ara verilmiştir. İlçe kaymakamlığı, kötü hava koşullarını gerekçe gösterdi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar ve tipinin etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, "ilçemizde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle bugün (9 Şubat 2026) taşımalı eğitime ara verilmiştir." denildi.
Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Güncel