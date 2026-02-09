Haberler

Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar nedeniyle taşımalı kapsamındaki okullarda eğitime 9 Şubat 2026 tarihinde bir gün ara verilmiştir. İlçe kaymakamlığı, kötü hava koşullarını gerekçe gösterdi.

Van'ın Muradiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar ve tipinin etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "ilçemizde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle bugün (9 Şubat 2026) taşımalı eğitime ara verilmiştir." denildi.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Güncel
Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı

Piyasalar alev alev! Kritik eşik aşıldı, tarihi rekorlar an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demet Akalın 'Paramı alamadım' dedi, açıklamalar ardı ardına geldi

Aralarına kara kedi değil 'para' girdi, açıklamalar ardı ardına geldi
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı

Brezilyalı oyuncu Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz

Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
Galatasaray'ın rakibi puanı son saniyede aldı

Galatasaray'ın rakibinden son saniye sürprizi
Demet Akalın 'Paramı alamadım' dedi, açıklamalar ardı ardına geldi

Aralarına kara kedi değil 'para' girdi, açıklamalar ardı ardına geldi
Evinin bahçesinde korkunç son! Başı şerit testereye sıkıştı

Evinin bahçesinde korkunç son! Başı şerit testereye sıkıştı
Bunu kendi de beklemiyordu! 4 gollü çılgın maça damga vuran an

4 gollü çılgın maça damga vuran an