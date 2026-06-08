Muradiye'de ev ve ahır yangını

Van'ın Muradiye ilçesinde bir ev ve ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Uluşar Mahallesi'ndeki bir ev ve ahırdan alevlerin yükseldiğini fark edenler durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine adrese Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev ve ahırdaki eşyalar zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı