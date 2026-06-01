Muradiye MTAL'den ortaokul öğrencilerine bölüm tanıtım sergisi

Van'ın Muradiye ilçesinde, Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik bilişim ve çocuk gelişimi alanlarının tanıtıldığı sergi düzenlendi. Öğrenciler projelerini sergileyerek meslek liselerinin imkanları hakkında bilgi aldı.

Van'ın Muradiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından ilçedeki 8. sınıf öğrencilerine yönelik bölüm tanıtım sergisi düzenlendi.

Okul bünyesinde eğitim veren bilişim teknolojileri ile çocuk gelişimi ve eğitimi alanlarının tanıtıldığı sergide, öğrenciler hazırladıkları projeleri ve uygulamaları ziyaretçilere anlattı. İlçedeki ortaokullarda öğrenim gören 8. sınıf öğrencileri, meslek liselerinde verilen eğitimler hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Sergide bilişim alanında hazırlanan teknolojik çalışmalar ve yazılım uygulamaları sergilenirken, çocuk gelişimi alanında ise öğrencilerin hazırladığı eğitim materyalleri, oyuncaklar ve etkinlik örnekleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Muradiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Eşref Kaplaner, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun meslek seçiminin önemine dikkat çekerek, "Amacımız öğrencilerimizin geleceğe daha bilinçli adımlarla ilerlemelerini sağlamak ve meslek liselerimizin sunduğu imkanları yakından tanıtmaktır. Okulumuzda öğrencilerimizi sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda mesleki bilgi ve becerilerle de hayata hazırlıyoruz. Düzenlediğimiz bu sergi sayesinde ortaokul öğrencilerimiz hem bölümlerimizi tanıma hem de kariyer planlamalarına katkı sağlayacak bilgiler edinme fırsatı buldu" dedi.

Kaplaner, meslek liselerinin nitelikli iş gücü yetiştirilmesinde önemli bir role sahip olduğunu belirterek, öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri modern eğitim ortamları sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Düzenlenen sergi, öğrencilerin hazırladığı çalışmaların incelenmesinin ardından sona erdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
