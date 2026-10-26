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Van Muradiye'de Türk Kızılay yalnız yaşayan yaşlılara kömür ve odun ulaştırıyor

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Van Muradiye'de Türk Kızılay yalnız yaşayan yaşlılara kömür ve odun ulaştırıyor
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Türk Kızılay Muradiye Şubesi, Van'ın Muradiye ilçesinde yalnız yaşayan yaşlıların ısınma ihtiyacını karşılamak için kömür ve odun desteği yürütüyor. Bağışçıların katkısıyla temin edilen yakacaklar, kış boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Türk Kızılay Muradiye Şubesi, ilçede yalnız yaşayan yaşlı vatandaşların kış aylarını daha rahat geçirebilmesi amacıyla kömür ve odun desteğinde bulunuyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay Muradiye Şubesi, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardımlarını sürdürüyor. Şube, özellikle yalnız yaşayan yaşlıların ısınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bağışçıların desteğiyle temin edilen kömür ve odunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay öncülüğünde yürütülen çalışmalarla kış şartlarının ağır geçtiği ilçede yaşlı vatandaşların soğuk havalardan olumsuz etkilenmemesi ve temel ısınma ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Bağışçıların katkılarıyla sürdürülen yardım faaliyetlerinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara kış boyunca destek olmayı amaçladığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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