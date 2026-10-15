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Sakarya Sapanca'da bungalov azgın sulara kapılıp sürüklendi

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Sakarya Sapanca'da bungalov azgın sulara kapılıp sürüklendi Haber Videosunu İzle
Sakarya Sapanca'da bungalov azgın sulara kapılıp sürüklendi
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak, derelerin taşmasına neden oldu. Bazı ev ve siteleri su basarken, yollarda ulaşım aksadı, köprü geçişlerinde çökmeler meydana geldi. Muradiye Mahallesi'nde dere kenarında bulunan bir bungalov ise yükselen sel sularına dayanamayarak sürüklendi. O anlar kameraya yansıdı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Taşan dereler nedeniyle birçok noktada su baskınları yaşanırken, sel sularına kapılan bir bungalovun sürüklendiği anlar yaşanan afetin boyutunu gözler önüne serdi.

BUNGALOV SEL SULARINA KAPILIP SÜRÜKLENDİ

Sapanca'da etkisini artıran sağanak yağış, Muradiye Mahallesi'nde korkutan görüntülere neden oldu. Yağışın ardından dere yataklarında su seviyesi hızla yükselirken, akıntının şiddeti de arttı. Dere kenarında bulunan bir bungalov, artan su debisinin etkisiyle yerinden koparak dereye kapıldı. Güçlü akıntıya karşı koyamayan yapı, sel sularıyla birlikte sürüklendi. Bungalovun dere içerisinde sürüklendiği anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, suyun gücünün yapıyı sürükleyecek seviyeye ulaştığı görüldü. Yaşanan olay, şiddetli yağışın dere kenarındaki yapılar üzerinde oluşturduğu tehlikeyi bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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