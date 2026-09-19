Van Muradiye'de gaziler, 19 Eylül Gaziler Günü'nde Kızılay Şubesi'nde ağırlandı

Van'ın Muradiye ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında gaziler ve yakınları, Muradiye İlçe Kızılay Şubesi tarafından misafir edildi.

Muradiye'de yaşayan gaziler ve aileleri, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Muradiye İlçe Kızılay Şubesi'nde ağırlandı. Programda gaziler ve aileleriyle yakından ilgilenilirken, vatanın bağımsızlığı ve birlik ve beraberliği uğruna fedakarlık gösteren gazilere duyulan minnet ve şükran ifade edildi.

Muradiye İlçe Kızılay Şube Başkanı Selçuk Yay, gazilerin Türk milletinin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirterek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna mücadele eden tüm gazileri saygı, minnet ve şükranla andı. Yay, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tüm gazilerin gününü kutlayarak, gazilerin ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Program, gaziler ve aileleriyle gerçekleştirilen sohbetin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı