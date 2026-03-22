Muradiye ilçesinde anlamlı bayram hediyesi

Kızılay Muradiye Şubesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalye hediye ederek bayram coşkusunu paylaştı. Bayram ziyaretlerinde yaşlıların mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Kızılay Muradiye Şubesi ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla özel vatandaşlara tekerlekli sandalye hediye ederek bayram sevinçlerine ortak oldu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde yaşlıların bayramları kutlanırken, yapılan yardımlar yüzleri güldürdü. Duygusal anların yaşandığı ziyaretlerde vatandaşlar, kendilerini yalnız bırakmayan Kızılay ekiplerine teşekkür etti.

Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, Ramazan Bayramı'nın birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak, onların yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek bizim için en büyük mutluluk. Destek veren tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
