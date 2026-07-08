Haberler

Van Gölü'nde yüzmek yasaklandı

Van Gölü'nde yüzmek yasaklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Muradiye ilçesinde yaz aylarında artan boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla Van Gölü kıyıları ve tüm iç sularda yüzmek yasaklandı. Kaymakamlık, yasağa uymayanlara idari yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Van'ın Muradiye ilçesinde yaz aylarında artan boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla ilçe sınırları içerisindeki Van Gölü kıyıları ile tüm iç sularda yüzmek yasaklandı.

Muradiye Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında bulunan Van Gölü kıyıları ile baraj, göl, gölet, akarsu, dere ve sulama kanalları başta olmak üzere tüm iç sularda suya girmenin ve yüzmenin uygun olmadığı bildirildi. Açıklamada, ilçe genelinde yüzmeye izin verilmiş veya güvenli yüzme alanı olarak belirlenmiş herhangi bir bölgenin bulunmadığı vurgulanarak, vatandaşların can güvenliği açısından suya girmemeleri ve görevli personelin uyarılarına hassasiyetle uymaları istendi. Kaymakamlık, alınan yasak kararlarına aykırı hareket eden kişiler hakkında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında verilen emirlere uymamaları nedeniyle 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri doğrultusunda idari yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Açıklamada, ayrıca yasaklanan alanlarda suya girilmesi sonucu meydana gelebilecek boğulma, yaralanma ve benzeri olumsuzluklardan doğacak hukuki ve fiili sorumluluğun ilgili kişilere ait olacağı hatırlatıldı. Muradiye Kaymakamlığı, özellikle yaz mevsiminde yaşanabilecek üzücü olayların önüne geçebilmek için vatandaşların alınan tedbirlere uymalarının büyük önem taşıdığını belirterek, kurallara riayet edilmesi çağrısında bulundu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
Trump, Beştepe'de Şara ile görüştü: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak

Trump ve Şara'dan ortak basın toplantısı! Güzel haberi verdi
Trump'ın konuşması öncesi salonda alarm! Apar topar boşaltıldı

Ankara'da Trump alarmı! Salon apar topar boşaltıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız

Savaş yeniden başlıyor! Ateşkesi bitiren Trump'tan "Vurun" talimatı
Hırsız sandı, karşısına baykuş çıktı

Hırsız sanmıştı! Evde davetsiz misafir
Savunma sanayi araştırmacısı Anıl Şahin: Ankara Zirvesi organizasyonuyla fark yarattı

Anıl Şahin: Ankara Zirvesi organizasyonuyla fark yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü: Şam'daki bombalı saldırı da gündemdeydi

Şam'daki bombalı saldırı da gündemdeydi
Trump'tan diplomasi tarihine geçecek gaf! Öyle bir ülkeye 'İslam Cumhuriyeti' dedi ki...

Tarihe geçecek gaf! Öyle bir ülkeye "İslam Cumhuriyeti" dedi ki...
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi

Zirveye damga vuran görüntü! Meloni'nin hareketine dikkat
ROKETSAN, Assan Group'u 471 milyon dolara satın aldı

TMSF satışa çıkardı, Türk devi rekor teklifle satın aldı