Kızılay Muradiye Şubesi'nden 8 Mart ziyareti

Türk Kızılay Muradiye Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ilçede kapı kapı dolaşarak başta şehit anneleri olmak üzere yalnız yaşayan yaşlı kadınları ziyaret etti.

Türk Kızılay Muradiye Şubesi gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretler, kadınların yüzlerinde tebessüm oluşturuldu. Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, yapılan jestin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Ziyaretlerde kadınlara çeşitli hediyeler takdim edilerek günleri kutlandı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, "Türk Kızılay Muradiye Şubesi gönüllüleri olarak kadınlarımıza hediyeler vererek günlerini kutladık. Yaşlılarımızın ve kadınlarımızın gözlerindeki mutluluğu görmek bizlerin de içini ısıttı. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
