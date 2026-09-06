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Van'da Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Van'da Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
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Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Açıkyol Mahallesi'nde çıkan örtü üstü yangını, rüzgarın etkisiyle yayılmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden ve çevre yapılara sıçramadan söndürdü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan örtü üstü yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Açıkyol Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye giden Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangın büyümeden çevre yapılara sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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