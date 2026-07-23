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Muradiye'de arazi kavgası: 1 yaralı

Muradiye'de arazi kavgası: 1 yaralı
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Van'ın Muradiye ilçesinde akrabalar arasındaki arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü. Ş.G., oğlunun darp edilmesi üzerine gittiği olay yerinde bacağından vuruldu, hastanede tedavi oldu ve taburcu edildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Muradiye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışmada Ş.G.'nin oğlu darp edildi. Olayı haber alan Ş.G.'nin olay yerine gitmesiyle taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.G., tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ş.G., ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

Olayın akrabalar arasında yaşandığı, arazi anlaşmazlığından kaynaklandığı iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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