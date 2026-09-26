Haberler

Van Muradiye'deki Muradiye Şelalesi'ne İranlı turistler yoğun ilgi gösteriyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Muradiye'deki Muradiye Şelalesi'ne İranlı turistler yoğun ilgi gösteriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Muradiye ilçesindeki Muradiye Şelalesi, İranlı gezginlerin ilgisini çekiyor. Bölgeyi ziyaret eden turistler burada bol bol fotoğraf çekerken, rehber Murat Fırat yerel halkın da bu ilgiden memnun olduğunu söylüyor.

Van'ın doğal güzellikleri arasında önemli bir yere sahip olan Muradiye Şelalesi, İranlı gezginlerin de ilgisini çekiyor. Bölgeyi ziyaret eden İranlı turistler, şelalenin eşsiz manzarasında bol bol fotoğraf çektirerek doğanın keyfini çıkarıyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan Muradiye Şelalesi, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Özellikle İran'dan bölgeye gelen gezginlerin şelaleye gösterdiği ilgi dikkat çekiyor. Doğal güzelliği, çevresindeki yeşil alanları ve etkileyici su manzarasıyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sunan Muradiye Şelalesi, İranlı turistlerin de gezi rotalarında önemli bir yer tutuyor.

Şelaleyi ziyaret eden İranlı gezginler, bölgenin doğal güzelliklerinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, bol bol fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştiriyor. Ziyaretçiler, Muradiye Şelalesi'nin özellikle doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu belirtiyor.

Grup rehberi Murat Fırat İranlı turistler en çok ziyaret ettikleri yer Muradiye Şelalesi. Ben rehberlik yapıyorum. Genellikle bu eşsiz manzarayı seçtikleri için yerel halk olarak bizde memnunuz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
Tutmasalar vuracaktı! Lukaku'nun delirdiği anlar

Tutmasalar vuracaktı! Süper Lig devinin golcüsü delirdi
Burcu Biricik önce gözyaşlarına hakim olamadı, ardından dans etti

Ünlü oyuncu mekanda gözyaşlarına hakim olamadı! Sonrası daha da ilginç
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti! Fatih Erbakan'dan yeni seçim kararı

Son seçimde Erdoğan'ı desteklemişti! Bu kez kendi adaylığını açıkladı

Fenerbahçe'den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama! İşte cezanın nedeni

İşte Fenerbahçe taraftarını gece uyutmayan cezanın nedeni
Yapay zekayla patronu taklit ettiler! Bankadan 95 milyon Euro çaldılar

Yapay zekayı kullanıp banka soydular! Milyonlarca Euro buhar oldu
Bahçeli araya girdi! Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası

Bahçeli araya girdi! Yeraltı dünyasının iki grubu barışıyor iddiası
MasterChef'te korku dolu anlar! Emre'nin yardımına Mehmet Şef koştu

MasterChef'te korku dolu anlar! İlk müdahale Mehmet Şef'ten geldi
İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı

2 çocuğun görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı
Tera'nın gizemli 11 yatırımcısı belli oldu! İşte o isimler ve pay oranları

Gizemli 11 yatırımcı belli oldu! İşte o isimler ve pay oranları...