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Van'da şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Van'da şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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Van'ın Muradiye ilçesinde kapalı kasa kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen kazada şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Gümüştepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. E.T. yönetimindeki kapalı kasa kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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