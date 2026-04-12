Van'da Muradiye-Çaldıran yolunda kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Muradiye-Çaldıran karayolu üzerinde bulunan şelale civarında meydana geldi. Zana Erçelik yönetimindeki 01 AIZ 468 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, Zana Erçelik, Sakine Erçelik ve Habip Erçelik yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Sakine Erçelik hayatını kaybederken, diğer iki yaralının ise tedavilerinin devamı için Van'daki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
