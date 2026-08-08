Muradiye'de Aile Kavgası: 5 Yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde Diyarbakır'dan gelen iki aile arasında çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Muradiye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı, Diyarbakır'dan ilçeye geldikleri öğrenilen iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri mahallede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı