Çarşı Vicdan'dan Van'da Köy Okulu Öğrencilerine Giyecek ve Kırtasiye Desteği

Haber: İshak Kara

(VAN) - Beşiktaş'ın taraftar gruplarından Çarşı Vicdan'ın öncüsü olduğu "Köy Okulları Projesi" kapsamında, Van'ın Muradiye ilçesindeki Demirtepe ve Kemal Cantayan ilkokullarındaki öğrencilere bot, giyecek, kırtasiye desteği ile çeşitli hediyeler ulaştırıldı.

Çarşı Vicdan, köy okullarındaki çocukların eğitim ve yaşam koşullarına katkı sunulması amacıyla "Köy Okulları Projesi"ne öncülük ediyor.

Bu kapsamda Van'ın Muradiye ilçesindeki Demirtepe ve Kemal Cantayan ilkokullarındaki öğrencilere de giyecek, bot ve kırtasiye desteği sağlandı, ayrıca hediyeler verildi.

Organizasyona destek veren Van Beşiktaşlılar Derneği, Çarşı Van, ÜnityVan, Çarşı Doğu Anadolu ile Ankara, Bitlis, Batman ve Adana Çarşı gruplarına teşekkür edildi.

Çarşı Vicdan yetkilileri, sosyal sorumluluk projelerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti. Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın öncülerinden Ayhan Güner, şunları söyledi:

"Bizler yaklaşık 10-15 yıldır Anadolu'nun bütün köylerini, kasabalarını gezmeye başladık. Daha önceden maçlara gidiyorduk. Maçlardan geldiğimizde köyleri, kasabaları görünce buralara dokunmak istedik. Yıllar önce belirli arkadaş gruplarıyla bir araya gelerek sivil toplum örgütü gibi bir şeyler yapmak istedik. Sonucunda Anadolu'nun köylerine gelmek istedik. Devletimizin zorlukla ulaşabildiği yerlere ulaşmayı hedefledik ve sonuçta geldik. Buralardayız, daha önce de buralara geldik. Van'a dördüncü ya da beşinci seferimiz. Yıllar önce bir maça gelmiştim. Daha önce Beşiktaş, 80'li yıllarda burada kamp kurmuştu. İstanbul takımlarından Van'a gelip kamp kuran ilk takım Beşiktaş'tı. Bizim için Van her zaman değerli.

Daha sonraki yıllarda hepimizi çok üzen Van depremi yaşandı. Bu olay bizi çok derinden etkiledi. Sizler de biliyorsunuz, bizler statta attıklarımızı topladık, 30-40 bin kişi üzerimizdeki kıyafetleri çıkararak, üşüyerek, sizlerle empati kurmak istedik. Sonuçta Van ile bir köprü kurduk. Bu köprü, her zaman yıkılmayacak bir köprüdür. Bugün geldik, yarın da geleceğiz, diğer günlerde de geleceğiz. Sadece Van değil, bölgedeki bütün şehirlere geldik. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'i tamamen gezdik. Şimdi İç Anadolu Bölgesi'ne geçiyoruz. Buradan duyarlı olan insanlara sesleniyorum; bizlerin yaptıklarını, çam sakızı çoban armağanı da olsa herkes yapsın. Herkes küçük bir çocuğa dokunduğunda, inanın aldığı mutluluğu hiçbir şeyden alamaz. Bunu deneyip yaşamaları lazım."