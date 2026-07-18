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Van'da boğulma vakası

Van'da boğulma vakası
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Van'ın Muradiye ilçesinde suya düşen 19 yaşındaki düzensiz göçmenin cesedi, AFAD ekiplerinin arama çalışmaları sonucu bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde suya düştüğü belirtilen 19 yaşındaki düzensiz göçmenin cansız bedeni, AFAD ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, Muradiye ilçesine bağlı Yanıklar Deresi mevkiinde meydana geldi. 19 yaşındaki düzensiz bir göçmenin derede boğulduğu ihbarı, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne bildirildi. İhbar üzerine AFAD koordinesinde bölgeye 3'ü dalgıç olmak üzere toplam 5 arama ve kurtarma personeli ile 2 araç sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, derede yürüttükleri suda arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda 19 yaşındaki göçmenin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan cenaze, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilirken, kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedeninin netlik kazanması için gerekli incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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