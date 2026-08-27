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Muradiye'de aile kavgasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Muradiye'de aile kavgasında yaralanan genç hayatını kaybetti
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Van Muradiye'de iki aile arasında hastane önünde çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada ağır yaralanan 22 yaşındaki Ayhan Çiftçi, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Diğer yaralı Müslüm Çiftçi'nin tedavisi sürüyor, soruşturma devam ediyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada ağır yaralanan bir genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 24 Ağustos Pazartesi günü Muradiye Devlet Hastanesi önünde meydana gelmişti. İki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen tartışma; taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüşmüş, iki kişi ağır şekilde yaralanmıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmiş, ağır yaralanan şahıslar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kavgada ağır yaralanan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edilen 22 yaşındaki Ayhan Çiftçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cenazesinin Muradiye ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, kavgada ağır yaralanan Müslüm Çiftçi'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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