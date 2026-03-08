Haberler

Muradiye'de teravih sonrası lokma ikramı

Van'ın Muradiye ilçesinde Kızılay öncülüğünde gerçekleştirilen lokma ikramı, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdi. Hayırsever iş adamı Hacı Abdulrezzak Özgül tarafından düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde Ramazan ayının manevi atmosferi, Merkez Büyük Camii avlusunda düzenlenen lokma ikramıyla yaşandı.

Kızılay Muradiye Şubesi öncülüğünde hayırsever iş adamı Hacı Abdulrezzak Özgül tarafından kardeşi Salih Özgül'ün ruhuna ithafen gerçekleştirilen hayır organizasyonu vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Paylaşılan çay ve lokmalar hem dualara vesile oldu hem de Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdi.

Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, yapılan hayrın kabul olmasını temenni etti. - VAN

