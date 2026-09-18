Hayatını ortaya koyan babası tarafından kurtarılan minik çocuk hayat savaşını kaybetti

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Van'ın Muradiye ilçesinde Bendimahi Çayı'na düşen 5 yaşındaki oğlunu kurtardıktan sonra akıntıya kapılarak hayatını kaybeden kahraman baba Rıdvan Çetinkaya'nın ardından günlerdir hastanede yaşam mücadelesi veren oğlundan da acı haber geldi.

Olay, 22 Ağustos günü Muradiye ilçesi Balık Bendi mevkiinde meydana gelmişti. Ailesiyle birlikte piknik yapmak için bölgeye giden Rıdvan Çetinkaya'nın 5 yaşındaki oğlu, henüz belirlenemeyen bir nedenle Bendimahi Çayı'na düşmüştü. Evladının akıntıda sürüklendiğini gören baba, verdiği yoğun çabalar sonucunda oğlunu sudan çıkarırken kendisi ise akıntıya karşı koyamayarak gözden kaybolmuştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu talihsiz babanın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Babasının büyük fedakarlığı ve çabası ile sudan çıkarılan ve ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, buradan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edilmişti. Günlerdir yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren talihsiz çocuk, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayat mücadelesini kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı