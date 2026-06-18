Dede Korkut hikâyeleri Muradiye'de sahnelendi

Van'ın Muradiye ilçesindeki Bendimahi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Dede Korkut Hikayeleri" adlı tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı.

Muradiye Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Türk kültürünün en önemli sözlü ve yazılı miraslarından biri olan Dede Korkut hikayeleri, öğrencilerin sahne performanslarıyla yeniden hayat buldu. Milli ve manevi değerlerin genç nesillere aktarılmasını amaçlayan etkinlik, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Gösteride kahramanlık, dayanışma, aile bağları, vatan sevgisi ve ahlaki değerler gibi temalar tiyatro diliyle sahneye taşındı.

Etkinlik hakkında konuşan okulun Türkçe Öğretmeni Büşra Hasgören Soylu, amaçlarının Dede Korkut hikayeleri aracılığıyla kültürel mirası yeniden canlandırmak olduğunu belirterek, "Geçmişteki değerlerimizi öğrencilerimiz vasıtasıyla yeniden yaşatmak istedik. At koyma geleneğinden düğünlere, törenlerden toplumsal dayanışmaya kadar Türk kültürünü yansıtan unsurları sahneye taşıdık. Geçmişimizi unutmamak ve yeni nesillere aktarmak adına bu etkinliği düzenledik. Milli Eğitim Bakanlığımız da Dede Korkut hikayeleri üzerinde önemle duruyor. Biz de öğrencilerimizle birlikte anlamlı bir çalışma ortaya koyduk" dedi.

Matematik öğretmeni Pınar Tulçal ise öğrencileri sanatla buluşturmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Öğrencilerimizin sahne deneyimi kazanmasını ve sanatla tanışmasını istedik. Milli değerlerimizin yeniden sahnede yer bulması, çocuklarımızın bu değerleri unutmaması için böyle bir tiyatro gösterisi hazırladık" diye konuştu.

Katılımcılar da Dede Korkut hikayelerinin Türk kültürünün temel taşlarından biri olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin gençlerin tarih ve kültür bilincinin gelişmesine önemli katkı sunduğunu dile getirdi.

Yoğun ilgi gören program, öğrencilerin ayakta alkışlanmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı