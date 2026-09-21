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Van Muradiye'de iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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Van Muradiye'de iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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Van Muradiye'de Kandahar Mahallesi'nde saat 18.28'de iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 18.28'de Muradiye ilçesi Kandahar Mahallesi'nde meydana geldi. 34 EZF 024 plakalı otomobil ile 35 KR 534 plakalı aracın karıştığı kazada toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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