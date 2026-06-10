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Muradiye'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Muradiye'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı
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Van'ın Muradiye ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Ünseli Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerin ismi öğrenilemeyen 34 LU 7752 plakalı minibüs ile 34 VK 5989 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken, otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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