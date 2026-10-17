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Van Muradiye Kaymakamlığı Balık Bendi projesi için saha incelemesi gerçekleştirdi

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Van Muradiye Kaymakamlığı Balık Bendi projesi için saha incelemesi gerçekleştirdi
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Van’ın Muradiye ilçesindeki Balık Bendi’nde 11 bin 379 metrekarelik alanda bungalov ev, lokanta ve kafe projesi için Muradiye Kaymakamlığınca saha incelemesi yapıldı. Projeyle bölgenin ziyaretçi kullanımının geliştirilmesi ve balık göçünün izlenebilmesi amaçlanıyor.

Van'ın Muradiye Kaymakamlığı tarafından Balık Bendi'nde 11 bin 379 metrekarelik alanda yapılacak bungalov evler, lokanta ve kafe projesi için saha incelemesi gerçekleştirildi.

Muradiye ilçesindeki Balık Bendi mevkisinde uygulanması planlanan proje alanı, Kaymakam Furkan Taha Türkmenoğlu tarafından yerinde incelendi. Gerçekleştirilen saha ziyaretinde, 11 bin 379 metrekarelik alanda yapılması planlanan bungalov evler, lokanta, kafe ve peyzaj düzenlemelerine ilişkin proje detayları değerlendirildi. Kaymakam Türkmenoğlu ve beraberindekiler, yatırımın uygulama süreci ve proje kapsamında yürütülecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Özellikle inci kefalinin üreme döneminde gerçekleştirdiği göçle dikkat çeken Muradiye Balık Bendi'nde hayata geçirilmesi planlanan projenin, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlara balık göçünü izleyebilecekleri imkanlar sunması amaçlanıyor. Bungalov evler, yeme içme alanları ve çevre düzenlemeleriyle bölgenin ziyaretçilere yönelik kullanımının geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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