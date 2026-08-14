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Orhangazi’de 16 Ağustos’ta Elektrik Kesintisi Nedeniyle Su Kesintisi Olacak

Orhangazi’de 16 Ağustos’ta Elektrik Kesintisi Nedeniyle Su Kesintisi Olacak
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UEDAŞ’ın 16 Ağustos 2026’da yapacağı elektrik kesintisi nedeniyle Orhangazi’deki derin su kuyuları devre dışı kalacak. BUSKİ, bu süreçte merkez ve bazı mahallelerde 09.00-20.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacağını duyurdu, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 16 Ağustos 2026 tarihinde UEDAŞ tarafından yapılması planlanan elektrik kesintisi nedeniyle, Muradiye Mahallesi Kaynarca Mevkiinde yer alan ve ilçenin su ihtiyacını karşılayan derin su kuyuları devre dışı kalacak

Buski'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bu süreçte Orhangazi Merkez (Siteler Bölgesi ve Endüstri Meslek Lisesi civarı hariç) olmak üzere: Yeniköy, Cihanköy, Ortaköy, Gedelek, Örnekköy, Fındıklı, Hamzalı, Çeltikçi ve Fatih Mahallelerinde 16 Ağustos 2026 tarihinde 09.00-20.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur. "

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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