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Van'da silahlı ve sopalı kavga: 15 yaralı

Van'da silahlı ve sopalı kavga: 15 yaralı
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Van'ın Muradiye ilçesinde ot meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 15 kişi yaralandı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Van'ın Muradiye ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, ilçeye bağlı Karahan Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında ot nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 15 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olanlar ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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