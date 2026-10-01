Van Muradiye'de polis, 8. sınıf öğrencilerine trafik ve internet eğitimi verdi

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Van'ın Muradiye ilçesinde polis ekipleri tarafından öğrencilere yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Büro Amirliği ekiplerince, Yavuz Selim Ortaokulunda eğitim gören 8. sınıf öğrencilerine yönelik eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde öğrencilere polislik mesleğinin tanıtımı, trafik kuralları ile güvenli ve bilinçli internet kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilerin merak ettikleri soruların da yanıtlandığı eğitimle, trafik kurallarına uyulması ve internetin güvenli ve bilinçli şekilde kullanılması konusunda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı