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Muradiye Kızılay'ı engelleri kaldırmaya devam ediyor

Muradiye Kızılay'ı engelleri kaldırmaya devam ediyor
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Van'ın Muradiye ilçesinde Türk Kızılay şubesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında iki engelli vatandaşın tekerlekli sandalye hayalini gerçekleştirdi.

Van'ın Muradiye ilçesinde Türk Kızılay şubesi, yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri kapsamında iki engelli vatandaşın tekerlekli sandalye hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Türk Kızılay Muradiye Şubesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği sosyal yardım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar dahilinde, ilçeye bağlı Karahan Mahallesi'nde ikamet eden Celalettin Avcı ile Yumaklı Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Ahmet Çiftçi'nin tekerlekli sandalye talepleri Kızılay ekiplerince karşılıksız bırakılmadı. Bağışçıların desteğiyle temin edilen tekerlekli sandalyeler, Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay ve beraberindeki Kızılay gönüllüleri tarafından ailelerin evlerine götürüldü. Sandalyelerine kavuşan özel bireylerin mutluluğu gözlerinden okunurken, aileler Kızılay ekiplerine teşekkür etti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, Kızılay'ın her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında yer aldığını belirterek, "Gönüllülerimizle birlikte ilçemizin en ücra köşesindeki vatandaşlarımıza dahi ulaşmaya gayret ediyoruz. Bugün de Karahan ve Yumaklı mahallelerimizde yaşamlarını sürdüren Celalettin Avcı ve Ahmet Çiftçi abilerimizin tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını giderdik. Onların yüzündeki ufacık bir tebessüm, bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır. Paylaştıkça çoğalan bir sevgiyle engelleri birlikte aşmaya, vatandaşlarımızın elinden tutmaya devam edeceğiz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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