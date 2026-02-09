Van'da kar ve sis etkili oldu; 141 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Muradiye ilçesinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında bugünkü dersler iptal edildi.
VAN'IN BİR İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA
Van'ın Muradiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda bugün için eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Kaymakamlığın sanal medya hesabında yapılan açıklamada, "İlçemizde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle bugün (9 Şubat 2026) taşımalı eğitime ara verilmiştir" denildi.
