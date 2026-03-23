Van'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi. Olayda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Görecek Mahallesi'nde E.S'nin idaresindeki 65 EV 301 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk