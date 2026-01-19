Haberler

Van'da 1 kilo 88 gram esrar ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında 1 kilo 88 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu imal ve ticaretine karşı mücadele devam ediyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde 1 kilo 88 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçedeki yol kontrol noktasında yürütülen faaliyetler sırasında 1 kilo 88 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.A hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Suriye'deki ateşkesle ilgili Erdoğan'dan çarpıcı uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak

Karar çıktı! Servetine servet katacak
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia

Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda son 30 yılın en yoğun kar yağışı yaşanıyor

Evler, araçlar karlar altında kaldı! Artık üzerinde yürüyorlar
Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak

Karar çıktı! Servetine servet katacak
Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı

Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı
Uykucu Trump! Daha tam ayılmadan Macron'dan o haberi almış

Uykucu Trump! Daha tam ayılmadan Macron'dan o haberi almış