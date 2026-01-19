Van'da 1 kilo 88 gram esrar ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde 1 kilo 88 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçedeki yol kontrol noktasında yürütülen faaliyetler sırasında 1 kilo 88 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.A hakkında adli işlem başlatıldı.