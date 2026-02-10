Haberler

Van'ın 3 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün verildi

Güncelleme:
Van'ın Çaldıran, Muradiye ve Saray ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

Saray Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler neticesinde ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yanı sıra halk eğitimi, aile destek ve rehabilitasyon merkezleri de dahil olmak üzere öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır." denildi.

Çaldıran ve Muradiye Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak

