Van Muradiye'de inşaat okul yolunu çamura çevirdi, yüzlerce öğrenci mağdur oldu

Van'ın Muradiye ilçesinde toplu konut inşaatı nedeniyle çamur deryasına dönen okul yolu, iki lisede eğitim gören yüzlerce öğrenciyi mağdur etti.

Muradiye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yapımı süren toplu konut çalışmaları, Bendimahi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Muradiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrenciler için çileye dönüştü. İş makinelerinin geçişi ve son yağışlarla birlikte batağa dönen yolda yürümekte güçlük çeken öğrenciler, ders başı yapmadan önce çamurla mücadele ediyor.

"Her gün okula değil, sanki tarlaya gidiyoruz"

Yaşadıkları mağduriyeti anlatan lise öğrencilerinden Z.A., "Haftalardır bu yolu kullanmak zorundayız çünkü okula giden başka hiçbir yol yok. Yağmur yağdığı zaman buralar tamamen bataklık oluyor. Ayakkabılarımız, kıyafetlerimiz çamur içinde kalıyor. Derse girdiğimizde kıyafetlerimizi temizlemekten ders dinleyemiyoruz. Hijyen deseniz zaten yok. Biz sadece düzgün bir yoldan yürüyerek okulumuza gitmek istiyoruz" dedi.

"Yetkililer sesimizi duysun"

Çocuklarının her gün aynı çileyi çektiğini belirten mahalle sakinlerinden Ahmet Aydın ise, durumun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Burada konut çalışması var, güzel bir hizmet yapılıyor ama yapalım derken olan bizim çocuklarımıza oluyor. İki tane kız lisemizin tek ulaşım güzergahı burası. Haftalardır tek bir yetkili gelip buraya bir çakıl bile dökmedi. Çocuklarımız sabahın köründe çamurun içinde bata çıka okula gitmeye çalışıyor. Yağışlar daha da artmadan bu yola geçici de olsa bir çare bulunsun, bu çile artık son bulsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı