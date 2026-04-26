Van'da trafik kazası: 1 yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Kandahar Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 61 DP 026 plakalı Volkswagen Amarok marka kamyonetin sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı