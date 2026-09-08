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Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu

Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu Haber Videosunu İzle
Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu
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Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” adıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan, devleti ve kurumlarını aşağılama suçlamasıyla Muradiye’deki evine saat 03.00’te düzenlenen operasyonla yakalandı. 25 farklı adli olaya karıştığı belirlenen Tançalan’ın ters kelepçelenerek gözaltına alındığı anlar gündem olurken, TikTok fenomeni eşi Çağla Öz’ün geçmişte kurşunlanan güzellik merkeziyle ilgili ağlayarak çektiği video yeniden dolaşıma girdi.

  • Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan, devlet organlarını alenen aşağılama suçlamasıyla gece operasyonuyla gözaltına alındı.
  • Tançalan, daha önce 25 farklı adli olaya karıştığı tespit edilerek Van'ın Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalandı.
  • Gözaltı sonrası Tançalan'ın TikTok fenomeni eşi Çağla Öz'ün kurşunlanan güzellik merkeziyle ilgili ağladığı eski videosu yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve devlet organlarını alenen aşağılama suçlaması kapsamında düzenlenen gece operasyonuyla gözaltına alındı. 25 ayrı adli olaya karıştığı tespit edilen şüphelinin ters kelepçelendiği anlar kamuoyunda geniş yankı buldu.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla bağlantılı olarak Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet birimleri şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

GECE SAAT 03.00'TE MURADİYE'DE YAKALANDI

Daha önce 25 farklı adli olaya karıştığı saptanan Mehmet Fatih Tançalan, Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı. Şüpheli, gece saat 03.00 sıralarında Muradiye ilçesinde bulunan ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı işlemi sırasında evinden çıkarılan Tançalan’ın polis ekipleri tarafından ters kelepçe takılarak polis merkezine götürüldüğü anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

FENOMEN EŞİNİN VİDEOSU YENİDEN GÜNDEMDE

Operasyonun ardından, Tançalan’ın evlendiği TikTok fenomeni eşi Çağla Öz’ün geçmiş dönemde paylaştığı bir video yeniden dolaşıma girdi. Öz’ün, daha önce sahibi olduğu güzellik merkezinin kurşunlandığını belirterek ağladığı anlara ilişkin kaydedilen görüntülerin, gözaltı kararının ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından tekrar paylaşıldığı görüldü.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıhakinen6321@gmail.com:

zorluyor zorluyor göz yaşı gelmiyor

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

devlete kafa tutulmaz, ne oldu korumaların:))

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Haber YorumlarıHeisenberg:

benim çocuk marketten bişey almak için bile daha içten ağlıyor

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Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Tövbe estağfurullah gülesim geldi

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