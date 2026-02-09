Haberler

Van'ın 4 ilçesinde eğitime kar engeli

Güncelleme:
Van'ın Özalp, Muradiye, Çaldıran ve Saray ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. İlçe kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada, "Etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10.02.2026 Salı günü (yarın) ilçelerimizin genelinde resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, kronik hasta, hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu bulunan anneler idari izinli sayılacaktır." denildi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

