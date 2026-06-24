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Muradiye'de geleneksel pilav günü ve mezuniyet programı düzenlendi

Muradiye'de geleneksel pilav günü ve mezuniyet programı düzenlendi
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Van'ın Muradiye ilçesindeki Bendimahi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, geleneksel pilav günü ve mezuniyet programı düzenledi. Öğrenci, öğretmen ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte halay çekildi, pasta kesildi ve birlik beraberlik mesajları verildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan Bendimahi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından geleneksel pilav günü ve mezuniyet programı düzenlendi.

Okulun spor salonunda gerçekleştirilen programa öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Yoğun katılımın olduğu programda mezuniyet sevinci yaşanırken, öğrenciler ve davetliler halay çekerek eğlendi. Program kapsamında mezuniyet pastası kesilirken, öğrenciler aileleri ve öğretmenleriyle birlikte unutulmaz anlar yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Okul Müdürü Hasan Ebrem, geleneksel hale getirilen pilav günü ve mezuniyet programının öğrenciler, öğretmenler ve veliler arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirterek, mezun olan öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Etkinlik sonunda programa katılan öğrenci ve velilere kavurma ile pilav ikram edildi. Katılımcılar organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirirken, program hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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