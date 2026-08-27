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Van'da aile kavgasında 19 tutuklama

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Van'ın Muradiye ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 34 kişiden 19'u tutuklandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 34 kişiden 19'u tutuklandı.

Hastane Caddesi'nde iki aile arasında 24 Ağustos'ta yaşanan ve 13 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 34 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

15 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Olay

Muradiye ilçesinde 24 Ağustos'ta iki aile arasında başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 3'ü ağır 13 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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