Haberler

Van'da kaçak avcılık yapan kişiye 29 bin 746 lira ceza verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avcılık yapan E.Ç'ye 29 bin 746 lira idari ceza uygulandı. Jandarma ekipleri, yaban tavşanını temizlediği sırada suçüstü yakaladı.

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avcılık yapan kişiye 29 bin 746 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keçikıran Mahallesi'nde E.Ç'yi kaçak avladığı yaban tavşanını temizlediği sırada suçüstü yakaladı.

Ekipler, E.Ç'ye kaçak avcılık yaptığı gerekçesiyle 29 bin 746 lira idari ceza uyguladı.

???????Ele geçirilen yaban tavşanı ve avda kullanılan teknik şartlara aykırı yarı otomatik av tüfeği, Erciş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti

Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan isme bir darbe daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı

Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Fenerbahçe'ye Amrabat şoku

Fenerbahçe'ye kiralık futbolcusundan kötü haber
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...

Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor
Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı

Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı
Epstein dosyalarında kan donduran detay: 9 yaşındaki mağdur ortaya çıktı

Epstein dosyalarında kan donduran detay: 9 yaşındaki mağdur ortaya çıktı
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor

Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Görev yeri değişti