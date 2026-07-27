Kazada parmağına yüzük sıkışan kadın itfaiye tarafından kurtarıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde trafik kazasında yaralanan bir kadının, elindeki şişlik nedeniyle parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kesilerek çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kadın, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası elinde oluşan şişlik nedeniyle parmağındaki yüzük sıkışınca sağlık ekipleri Muradiye İtfaiye Grup Amirliği'nden destek istedi. Hastaneye gelen itfaiye ekibi, sağlık personelinin gözetiminde parmağa zarar vermemek için dikkatli bir çalışma yürüttü. Yüzük, pense ve mini spiral kullanılarak kesilip çıkarıldı. Parmağındaki yüzükten kurtulan kadın, kendisine müdahalede bulunan doktorlara ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı