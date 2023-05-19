Meral Akşener Haberleri - Meral Akşener Kimdir - Haberler

Meral Akşener Kimdir ?

Meral Akşener 18 Temmuz 1956 Gündoğdu, İzmit, Türk tarihçi ve siyasetçi. Selanik'ten Kocaeli'ye göç eden Balkan Türkü bir ailenin kızı olan Meral Akşener 18 Temmuz 1956 tarihinde Tahir Ömer Bey ve Sıddıka Hanım'ın çocuğu olarak Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde doğdu. 1974 yılında Bursa Kız Öğretmen Lisesi'ni tamamlamasının ardından 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 1979 ve 198