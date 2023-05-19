Meral Akşener Haberleri - Meral Akşener Kimdir - Haberler

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Meral Akşener Haberleri

Meral Akşener haber, Meral Akşener son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Meral Akşener

Meral Akşener Biyografisi

Doğum YeriKocaeli / Türkiye
Doğum Tarihi18.7.1956

Meral Akşener Kimdir ?

Meral Akşener 18 Temmuz 1956 Gündoğdu, İzmit, Türk tarihçi ve siyasetçi. Selanik'ten Kocaeli'ye göç eden Balkan Türkü bir ailenin kızı olan Meral Akşener 18 Temmuz 1956 tarihinde Tahir Ömer Bey ve Sıddıka Hanım'ın çocuğu olarak Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde doğdu. 1974 yılında Bursa Kız Öğretmen Lisesi'ni tamamlamasının ardından 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 1979 ve 198
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Meral Akşener'den 19 Mayıs Mesajı: 'Gençler! Vatanın Bütün Ümidi ve Geleceği Size, Genç Nesillerin Anlayış ve Enerjisine Bağlanmıştır'

Meral Akşener'den 19 Mayıs Mesajı: "Gençler! Vatanın Bütün Ümidi ve Geleceği Size, Genç Nesillerin Anlayış ve Enerjisine Bağlanmıştır"

Meral Akşener - Dün 16:24
Meral Akşener'den 19 Mayıs Mesajı

Meral Akşener'den 19 Mayıs Mesajı

Meral Akşener - Dün 16:03
'Akşener sessiz kaldı' söylemlerine bir yorum da AK Partili Numan Kurtulmuş'tan: 'Ben demiştim' haleti ruhiye içinde olabilir

"Akşener sessiz kaldı" söylemlerine bir yorum da AK Partili Numan Kurtulmuş'tan: 'Ben demiştim' haleti ruhiye içinde olabilir

Meral Akşener - 18.05.2023
Millet İttifakı liderleri CHP Genel Merkez binasına geldi

Millet İttifakı liderleri CHP Genel Merkez binasına geldi

Meral Akşener - 17.05.2023
Millet İttifakı liderleri CHP Genel Merkez binasına geldi

Millet İttifakı liderleri CHP Genel Merkez binasına geldi

Meral Akşener - 17.05.2023
Millet İttifakı liderleri CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi

Millet İttifakı liderleri CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi

Meral Akşener - 17.05.2023
Millet İttifakı liderleri CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi

Millet İttifakı liderleri CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi

Meral Akşener - 17.05.2023
Meral Akşener'den Şırnak'ta Şehit Düşen Askerler İçin Taziye Mesajı

Meral Akşener'den Şırnak'ta Şehit Düşen Askerler İçin Taziye Mesajı

Meral Akşener - 16.05.2023
Meral Akşener'den Şırnak'ta Şehit Düşen Askerler İçin Taziye Mesajı

Meral Akşener'den Şırnak'ta Şehit Düşen Askerler İçin Taziye Mesajı

Meral Akşener - 16.05.2023
Akşener'in danışmanından 'Seçim sonuçları sonrası camı çerçeveyi indirdi' iddialarına fotoğraflı yanıt

Akşener'in danışmanından "Seçim sonuçları sonrası camı çerçeveyi indirdi" iddialarına fotoğraflı yanıt

Meral Akşener - 15.05.2023
Kılıçdaroğlu: Ülkenin belirsizliğe tahammülü yoktur (2)

Kılıçdaroğlu: Ülkenin belirsizliğe tahammülü yoktur (2)

Meral Akşener - 15.05.2023
Kılıçdaroğlu: Ülkenin belirsizliğe tahammülü yoktur (2)

Kılıçdaroğlu: Ülkenin belirsizliğe tahammülü yoktur (2)

Meral Akşener - 15.05.2023
Kılıçdaroğlu: Ülkenin belirsizliğe tahammülü yoktur (2)

Kılıçdaroğlu: Ülkenin belirsizliğe tahammülü yoktur (2)

Meral Akşener - 15.05.2023
Kılıçdaroğlu: Ülkenin belirsizliğe tahammülü yoktur (2)

Kılıçdaroğlu: Ülkenin belirsizliğe tahammülü yoktur (2)

Meral Akşener - 15.05.2023
Akşener: 'Algı Çalışmalarından Beslenen Bir Seçim Gecesindeyiz. Milletimizin Verdiği Her Bir Oyun Peşindeyiz'

Akşener: "Algı Çalışmalarından Beslenen Bir Seçim Gecesindeyiz. Milletimizin Verdiği Her Bir Oyun Peşindeyiz"

Meral Akşener - 14.05.2023
Akşener: 'Algı Çalışmalarından Beslenen Bir Seçim Gecesindeyiz. Milletimizin Verdiği Her Bir Oyun Peşindeyiz'

Akşener: "Algı Çalışmalarından Beslenen Bir Seçim Gecesindeyiz. Milletimizin Verdiği Her Bir Oyun Peşindeyiz"

Meral Akşener - 14.05.2023
Akşener: Her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz

Akşener: Her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz

Meral Akşener - 14.05.2023
Akşener: Her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz

Akşener: Her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz

Meral Akşener - 14.05.2023
Oy sayımının sonuna yaklaşılırken Meral Akşener'den açıklama: Biz bu filmi daha önce izledik, kazanıyoruz

Oy sayımının sonuna yaklaşılırken Meral Akşener'den açıklama: Biz bu filmi daha önce izledik, kazanıyoruz

Meral Akşener - 14.05.2023
Meral Akşener oyunu kullandı: 'Herkesin hür ve vicdanına danışarak kullanacağı oyların sonuçlarına saygı göstermesi kısmına geçiyoruz'

Meral Akşener oyunu kullandı: 'Herkesin hür ve vicdanına danışarak kullanacağı oyların sonuçlarına saygı göstermesi kısmına geçiyoruz'

Meral Akşener - 14.05.2023
Meral Akşener oy kullandı ve seçim sonuçlarını Ankara'da takip edecek

Meral Akşener oy kullandı ve seçim sonuçlarını Ankara'da takip edecek

Meral Akşener - 14.05.2023
Meral Akşener oy kullandı: Aziz milletin vereceği karar bizlerin başı üzerinedir

Meral Akşener oy kullandı: Aziz milletin vereceği karar bizlerin başı üzerinedir

Meral Akşener - 14.05.2023
Meral Akşener oy kullandı: 'Aziz milletin vereceği karar bizlerin başı üzerinedir'

Meral Akşener oy kullandı: 'Aziz milletin vereceği karar bizlerin başı üzerinedir'

Meral Akşener - 14.05.2023
İstanbul'da oy kullanan Akşener'den ilk sözler: Milletin vereceği karar başımızın üstündedir

İstanbul'da oy kullanan Akşener'den ilk sözler: Milletin vereceği karar başımızın üstündedir

Meral Akşener - 14.05.2023
Meral Akşener'den Seçim Şarkısı Paylaşımı

Meral Akşener'den Seçim Şarkısı Paylaşımı

Meral Akşener - 13.05.2023
Meral Akşener'den Seçim Şarkısı Paylaşımı

Meral Akşener'den Seçim Şarkısı Paylaşımı

Meral Akşener - 13.05.2023
Meral Akşener'den seçim öncesi çarpıcı açıklamalar

Meral Akşener'den seçim öncesi çarpıcı açıklamalar

Meral Akşener - 13.05.2023
Meral Akşener, 'Umre Anneleri' ile buluştu

Meral Akşener, 'Umre Anneleri' ile buluştu

Meral Akşener - 13.05.2023
Meral Akşener Umre Anneleri ile Buluştu

Meral Akşener Umre Anneleri ile Buluştu

Meral Akşener - 13.05.2023
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim öncesi çarpıcı açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim öncesi çarpıcı açıklamalar

Meral Akşener - 13.05.2023
Manisa'da sahte gazete dağıtılarak iftira atıldı

Manisa'da sahte gazete dağıtılarak iftira atıldı

Meral Akşener - 13.05.2023
Yarın tüm gözler bu sandıklarda olacak! İşte liderlerin oy kullanacağı yerler

Yarın tüm gözler bu sandıklarda olacak! İşte liderlerin oy kullanacağı yerler

Meral Akşener - 13.05.2023
Meral Akşener: 'Recep Bey ve arkadaşlarını da emekli edeceğiz'

Meral Akşener: 'Recep Bey ve arkadaşlarını da emekli edeceğiz'

Meral Akşener - 12.05.2023
Meral Akşener: Recep Bey ve arkadaşlarını emekli edeceğiz

Meral Akşener: Recep Bey ve arkadaşlarını emekli edeceğiz

Meral Akşener - 12.05.2023
Meral Akşener: 'Biz kazanırsak erkek erkeğe evlilik serbest kalacakmış'

Meral Akşener: 'Biz kazanırsak erkek erkeğe evlilik serbest kalacakmış'

Meral Akşener - 12.05.2023
Akşener: Ben de bir anneyim, Meral'e oy istiyorum, Kemal'e oy istiyorum

Akşener: Ben de bir anneyim, Meral'e oy istiyorum, Kemal'e oy istiyorum

Meral Akşener - 12.05.2023
Meral Akşener: 'Ben de bir anneyim. Bir anne olarak Meral'e oy istiyorum, Kemal'e oy istiyorum'

Meral Akşener: 'Ben de bir anneyim. Bir anne olarak Meral'e oy istiyorum, Kemal'e oy istiyorum'

Meral Akşener - 12.05.2023
Akşener'den, Muharrem İnce Açıklaması: 'İstifasına Elbette Saygı Duyuyorum Ama İstifasına Götüren, Belden Aşağı Vuran Konuların Artık Bitmesi...

Akşener'den, Muharrem İnce Açıklaması: "İstifasına Elbette Saygı Duyuyorum Ama İstifasına Götüren, Belden Aşağı Vuran Konuların Artık Bitmesi...

Meral Akşener - 11.05.2023
Akşener'den, Muharrem İnce Açıklaması: 'İstifasına Elbette Saygı Duyuyorum Ama İstifasına Götüren, Belden Aşağı Vuran Konuların Artık Bitmesi...

Akşener'den, Muharrem İnce Açıklaması: "İstifasına Elbette Saygı Duyuyorum Ama İstifasına Götüren, Belden Aşağı Vuran Konuların Artık Bitmesi...

Meral Akşener - 11.05.2023
Akşener'den çok konuşulacak çıkış: Ali Babacan değil Bilge Yılmaz ekonomi bakanımız olacak

Akşener'den çok konuşulacak çıkış: Ali Babacan değil Bilge Yılmaz ekonomi bakanımız olacak

Meral Akşener - 11.05.2023
İYİ Parti, 'Saygılı Türkiye' vizyonunu vurgulayan yeni seçim videosunu paylaştı

İYİ Parti, 'Saygılı Türkiye' vizyonunu vurgulayan yeni seçim videosunu paylaştı

Meral Akşener - 11.05.2023
İYİ Parti, 'Saygılı Türkiye' için seçim kampanyası videosu yayınladı

İYİ Parti, 'Saygılı Türkiye' için seçim kampanyası videosu yayınladı

Meral Akşener - 11.05.2023
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine bir yorum da İYİ Parti'den: Kılıçdaroğlu'na yarayacak

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine bir yorum da İYİ Parti'den: Kılıçdaroğlu'na yarayacak

Meral Akşener - 11.05.2023
Akşener: Birbirimize küfrederek, hakaret ederek, iftira atarak seçim olabilir mi

Akşener: Birbirimize küfrederek, hakaret ederek, iftira atarak seçim olabilir mi

Meral Akşener - 11.05.2023
Akşener: Birbirimize küfrederek, hakaret ederek, iftira atarak seçim olabilir mi

Akşener: Birbirimize küfrederek, hakaret ederek, iftira atarak seçim olabilir mi

Meral Akşener - 11.05.2023
Meral Akşener'den sert sözler: 'Seçmen ne zaman darbe yapmıştır kardeşim?'

Meral Akşener'den sert sözler: 'Seçmen ne zaman darbe yapmıştır kardeşim?'

Meral Akşener - 11.05.2023
Meral Akşener: 'Seçmen ne zaman darbe yapmıştır kardeşim?'

Meral Akşener: 'Seçmen ne zaman darbe yapmıştır kardeşim?'

Meral Akşener - 11.05.2023
Bakan Kirişci: Bu millet bunları sandığa gömecek

Bakan Kirişci: Bu millet bunları sandığa gömecek

Meral Akşener - 11.05.2023
Bakan Kirişci'den Meral Akşener'e tepki: 'Hadi oradan, eline de süpürgeyi almış temizleyecekmiş'

Bakan Kirişci'den Meral Akşener'e tepki: 'Hadi oradan, eline de süpürgeyi almış temizleyecekmiş'

Meral Akşener - 11.05.2023
Meral Akşener Trabzon'da konuştu: 'Siyasette seçim seçmenin bayramıdır'

Meral Akşener Trabzon'da konuştu: 'Siyasette seçim seçmenin bayramıdır'

Meral Akşener - 10.05.2023
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