Meral Akşener Haberleri - Meral Akşener Kimdir - Haberler

Meral Akşener Haberleri
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Meral Akşener Biyografisi
Meral Akşener Kimdir ?
Meral Akşener'den 19 Mayıs Mesajı: "Gençler! Vatanın Bütün Ümidi ve Geleceği Size, Genç Nesillerin Anlayış ve Enerjisine Bağlanmıştır"
"Akşener sessiz kaldı" söylemlerine bir yorum da AK Partili Numan Kurtulmuş'tan: 'Ben demiştim' haleti ruhiye içinde olabilir
Akşener'in danışmanından "Seçim sonuçları sonrası camı çerçeveyi indirdi" iddialarına fotoğraflı yanıt
Akşener: "Algı Çalışmalarından Beslenen Bir Seçim Gecesindeyiz. Milletimizin Verdiği Her Bir Oyun Peşindeyiz"
Akşener: "Algı Çalışmalarından Beslenen Bir Seçim Gecesindeyiz. Milletimizin Verdiği Her Bir Oyun Peşindeyiz"
Oy sayımının sonuna yaklaşılırken Meral Akşener'den açıklama: Biz bu filmi daha önce izledik, kazanıyoruz
Meral Akşener oyunu kullandı: 'Herkesin hür ve vicdanına danışarak kullanacağı oyların sonuçlarına saygı göstermesi kısmına geçiyoruz'
Meral Akşener oy kullandı: Aziz milletin vereceği karar bizlerin başı üzerinedir
Meral Akşener oy kullandı: 'Aziz milletin vereceği karar bizlerin başı üzerinedir'
İstanbul'da oy kullanan Akşener'den ilk sözler: Milletin vereceği karar başımızın üstündedir
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim öncesi çarpıcı açıklamalar
Yarın tüm gözler bu sandıklarda olacak! İşte liderlerin oy kullanacağı yerler
Meral Akşener: 'Ben de bir anneyim. Bir anne olarak Meral'e oy istiyorum, Kemal'e oy istiyorum'
Akşener'den, Muharrem İnce Açıklaması: "İstifasına Elbette Saygı Duyuyorum Ama İstifasına Götüren, Belden Aşağı Vuran Konuların Artık Bitmesi...
Akşener'den, Muharrem İnce Açıklaması: "İstifasına Elbette Saygı Duyuyorum Ama İstifasına Götüren, Belden Aşağı Vuran Konuların Artık Bitmesi...
Akşener'den çok konuşulacak çıkış: Ali Babacan değil Bilge Yılmaz ekonomi bakanımız olacak
İYİ Parti, 'Saygılı Türkiye' vizyonunu vurgulayan yeni seçim videosunu paylaştı
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine bir yorum da İYİ Parti'den: Kılıçdaroğlu'na yarayacak
Akşener: Birbirimize küfrederek, hakaret ederek, iftira atarak seçim olabilir mi
Akşener: Birbirimize küfrederek, hakaret ederek, iftira atarak seçim olabilir mi
Meral Akşener'den sert sözler: 'Seçmen ne zaman darbe yapmıştır kardeşim?'
Bakan Kirişci'den Meral Akşener'e tepki: 'Hadi oradan, eline de süpürgeyi almış temizleyecekmiş'