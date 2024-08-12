Özdağ'dan Akşener'le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce beni dinlenemeyen odaya götürüp 'adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuk olduğu bir programda İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı bırakan Meral Akşener'le ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı.

"ADAMI CUMHURBAŞKANI SEÇİYORUZ"

2018 seçimlerinden 1 ay önce Meral Akşener'in kendisini dinlenemeyen odaya götürdüğünü belirten Özdağ, "Bana 'Nedenini sorma, adamı(Erdoğan'ı) cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi. Sen ne diyorsun ya dedim" ifadelerini kullandı. Özdağ'ın bu iddiasına Akşener'in ne yanıt vereceği merak konusu...

ERDOĞAN, 27 PUAN FARK ATMIŞTI

2018 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranını yüzde 53, Muharrem İnce'nin oy oranını yüzde 26, Meral Akşener'in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş'ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu'nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek'in oy oranının yüzde 1 olmuştu.