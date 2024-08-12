Üye Girişi
Haberler

Özdağ'dan Akşener'le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce beni dinlenemeyen odaya götürüp 'adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Kurultay'ında genel başkanlığa veda eden Meral Akşener'le ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. 2018 seçimlerinden 1 ay önce Akşener'in kendisini dinlenemeyen odaya götürdüğünü öne süren Özdağ, "Bana 'Sebebini sorma, adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuk olduğu bir programda İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı bırakan Meral Akşener'le ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı.

"ADAMI CUMHURBAŞKANI SEÇİYORUZ"

2018 seçimlerinden 1 ay önce Meral Akşener'in kendisini dinlenemeyen odaya götürdüğünü belirten Özdağ, "Bana 'Nedenini sorma, adamı(Erdoğan'ı) cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi. Sen ne diyorsun ya dedim" ifadelerini kullandı. Özdağ'ın bu iddiasına Akşener'in ne yanıt vereceği merak konusu...

ERDOĞAN, 27 PUAN FARK ATMIŞTI

2018 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranını yüzde 53, Muharrem İnce'nin oy oranını yüzde 26, Meral Akşener'in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş'ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu'nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek'in oy oranının yüzde 1 olmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Zafer Partisi Meral Akşener Meral Akşener Ümit Özdağ Ümit Özdağ İYİ Parti Politika Güncel Haberler

500

Yorumlar (1)

Adem:

Abi sen de var ya maşallah.

0
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 12 Ağustos altın fiyatları yükseldi mi? Lana Del Rey kimdir? Lana Del Rey kaç yaşında, nereli? İstanbul'da kentsel dönüşüm kampanyası: Hibeli/kredi konut ve iş yeri ödemesi, kira yardımı, başvuru şartları nedir? Uzayda mahsur kalan astronotlar son durum! Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oldu? Kara büyü nedir? Kara büyü belirtileri nelerdir? Felak ve Nas suresi ile büyü bozulur mu? Yarısı Bizden Kampanyası 2024 başvuru şartları nedir, kimler başvurabilir? İstanbul Kentsel Dönüşüm kampanyası ne zaman başlıyor? Gelinim Mutfakta Damla neden yok? Damla elendi mi? BİM AKTÜEL KATALOĞU || BİM 13 Ağustos aktüel kataloğunda hangi ürünler satışta olacak? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi! 2024 YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLDU? Yurt dışına çıkış harç pulu ne kadar? Toprak Razgatlıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu kaç şampiyonluğu var? Kıraç Galvaniz halka arz ne zaman? Kıraç Galvaniz halka arz hangi bankalarda var? Kıraç Galvaniz katılım endeksine uygun mu? Hiperbarik oda nedir? Hiperbarik hangi hastalıklara iyi gelir? Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi açıklandı mı? 2024 Pasaport ücreti ne kadar? Pasaport çeşitleri ve ücretleri ne kadar? 2024 Pasaport harç bedeli ne kadar oldu? CANLI DÖVİZ KURU | Dolar ne kadar, yükseliyor mu? Euro kaç TL oldu? Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir? Yurt dışı çıkış harcı nereden ödenir? YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÖDEME EKRANI 2024 Haziran Türkiye işsizlik oranı ne? 2024 Türkiye'de işsiz sayısı ne kadar? Muzaffer Şen kimdir? Yavru kedileri sopayla öldüren Muzaffer Şen tutuklandı mı? Manisa'da yavru kedi katliamı! Roblox ne zaman açılacak? 12 Ağustos Pazartesi Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? MasterChef Beyza kimdir? MasterChef Beyza kaç yaşında, nereli?
title