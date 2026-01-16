Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

Genel ve yerel seçimlerin ardından İYİ Parti'de değişim süreci yaşanmış, Meral Akşener partisini kurultaya götürerek genel başkanlık görevini Müsavat Dervişoğlu'na bırakmıştı.

SON HALİ YENİDEN PAYLAŞILDI

Siyasete vedasının ardından zaman zaman cenazelerde görüntülenen Akşener'in bir dönem sarı saçlı imajıyla dikkat çekmişti. Sessizliğini koruyan Akşener'in son hali, paylaşılan yeni fotoğrafla bir kez daha gündeme geldi.

CENK KÜPELİ ZİYARET ETTİ

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli'nin Akşener'i ziyaret ettiği ve birlikte çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta, Akşener'in sarı saçlı imajından uzaklaştığı, saçlarını boyamayı bıraktığı ve zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı. Paylaşımında "Vefa; siyaseti onurlu ve güvenilir kılan bir değerdir" ifadelerini kullanan Küpeli'nin mesajı da dikkat çekti.

İşte Akşener'in son hali;