Meral Akşener siyasetten çekildi mi, şu an ne yapıyor? İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener nerede, en son nerede görüntülendi?

Meral Akşener, siyasetten ayrılmasının ardından uzun süre sessizliğini korudu. Ancak son günlerde bir etkinlikte ortaya çıkması, hem takipçilerini hem de siyasi gözlemcileri meraklandırdı. Eski İYİ Parti Genel Başkanı'nın şimdi ne yaptığı, hangi etkinlikte görüldüğü ve gündemdeki durumu merak konusu oldu. Detaylar haberin devamında…

MERAL AKŞENER SİYASETTEN ÇEKİLDİ Mİ?

Evet, Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığı görevini 1 Mayıs 2024'te Müsavat Dervişoğlu'na devrettikten sonra siyasetten çekildi ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başladı.

MERAL AKŞENER EN SON NEREDE GÖRÜNTÜLENDİ?

Meral Akşener en son Girişimci ve Yenilikçi İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği iftar programında görüntülendi.

MERAL AKŞENER İFTAR DAVETİNE Mİ KATILDI?

Evet, Meral Akşener iftar davetine katıldı ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

MERAL AKŞENER KİMDİR?

Meral Akşener, 18 Temmuz 1956 doğumlu, Türk tarihçi, akademisyen ve siyasetçidir. İYİ Parti'nin kurucusu ve ilk genel başkanıdır. Türkiye'de çeşitli dönemlerde milletvekilliği yapmış, İçişleri Bakanlığı ve TBMM Başkanvekilliği görevlerinde bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun olmuş ve doktora yaparak tarih doktoru unvanı almıştır. 1980 yılından beri Tuncer Akşener ile evli olup bir oğlu ve iki torunu vardır.