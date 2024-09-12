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Adana Milletvekili Bilal Bilici İYİ Parti'den CHP'ye geçiş sürecini anlattı!

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İYİ Parti'den CHP'ye geçen Adana Milletvekili Bilal Bilici, genel başkan değişikliği sonrasında İYİ Parti'deki durumu ve parti değiştirme sürecini anlattı. Bilici, Meral Akşener'in bırakma kararı sonrası partinin iddiasının sarsıldığını ve merkez sağ açığını karşılayamayınca partiden istifa etme gereğini hissettiğini belirtti. Bilici'nin bu kararını eski milletvekili olan babası Mehmet Ali Bilici'nin televizyondan öğrendiğini söyledi.

İyi Parti'den CHP'ye geçen Adana Milletvekili Bilal Bilici, Haberler.com stüdyosunda sunucu Emirhan Dursun'un konuğu oldu. Genel başkan değişikliği sonrasında İyi Parti'de yaşananları ve parti değiştirme sürecini anlatan Bilici, babasının parti değiştirme kararını televizyondan öğrendiğini söyledi.

Adana Milletvekili Bilal Bilici İYİ Parti'den CHP'ye geçiş sürecini anlattı!

"İYİ PARTİ'NİN İDDİASI SARSILDI"

Siyasete İYİ Parti eski genel başkanı Meral Akşener ile başladığını söyleyen Bilal Bilici, "Genel başkan değişikliğinden sonra İYİ Parti'de neler oldu?" sorusuna, "Sayın Meral Akşener genel başkanlığı bırakma kararı alınca partinin iddiası sarsıldı ve merkez sağ açığını, merkez sağ ihtiyacını karşılama ve yerine getirme durumu ortada kalmayınca ben de saha çalışmalarında vatandaşın sesine kulak verdim ve partiden istifa etme gereğini kabullendim."

Adana Milletvekili Bilal Bilici İYİ Parti'den CHP'ye geçiş sürecini anlattı!

"BABAM PARTİ DEĞİŞTİRME KARARIMI TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİ"

İYİ Parti'den CHP'ye geçiş sürecinde gelen tepkileri anlatan Bilici, bu kararını eski milletvekili olan babası Mehmet Ali Bilici'nin televizyondan öğrendiğini söyledi. Bilici, "Aile olarak sağ çizgide siyaset yapan bir aileden geliyorum. Benim seçtiğim yol da Cumhuriyet Halk Partisi olunca farklı görüşler ortaya çıktı. Babam parti değiştirdiğimi televizyondan öğrendi. O an televizyon izliyorlarmış, bana fotoğraflarımı gönderdiler. Onlar için de farklı bir deneyim oldu."

Kaynak: Haberler.com / Politika

Mehmet Ali Bilici Meral Akşener Milletvekili İYİ Parti Politika 3-sayfa Adana

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