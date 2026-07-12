Meral Akşener aylar sonra ilk kez görüntülendi
İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı Müsavat Dervişoğlu'na devrettikten sonra aktif siyaseti bırakan Meral Akşener, aylar sonra ilk kez Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir düğün töreninde görüntülendi. Nikah şahitliği yapan Akşener'e İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak da eşlik etti. Siyasette yaşanan son gelişmelere rağmen sessizliğini koruyan Akşener'in yeniden aktif siyasete dönmeyi düşünmediği belirtiliyor.
- Meral Akşener, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir düğün töreninde şahitlik yaptı.
- Akşener, aktif siyasetten çekildikten sonra kamuoyu önünde sınırlı sayıda programa katıldı.
- Yakın çevresine göre Akşener, yeniden aktif siyasete dönmeyi düşünmüyor.
Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aktif siyasetten çekilmesinin ardından gözlerden uzak yaşamını sürdürüyor.
Partisini olağanüstü kurultaya götürerek genel başkanlık görevini Müsavat Dervişoğlu'na devreden Akşener, siyasi görevlerinden ayrıldıktan sonra kamuoyu önünde yalnızca sınırlı sayıda programa katıldı.
NİKAH TÖRENİNDE GÖRÜNTÜLENDİ
69 yaşındaki Akşener, bu kez Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen bir düğün töreninde ortaya çıktı. Davetliler arasında yer alan Akşener, genç çiftin nikahında şahitlik yaptı.
Törende İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak da Akşener'e eşlik etti.
SİYASETE DÖNME SİNYALİ VERMİYOR
Son dönemde Türk siyasetinde yaşanan önemli gelişmelere rağmen kamuoyuna herhangi bir siyasi değerlendirmede bulunmayan Akşener, sessizliğini koruyor.
Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Akşener'in yeniden aktif siyasete dönmeyi düşünmediği belirtilirken, yalnızca özel davetler ve bazı sosyal etkinliklerde zaman zaman görüntü verdiği ifade ediliyor.