Meral Akşener ve Müsavat Dervişoğlu aylar sonra bir arada

İyi Parti'nin kurucusu ve eski lideri Meral Akşener, partinin 7. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Akşener, protokolde İYİ Parti Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun yanına oturdu. Akşener, konuşmasının ardından yerine geçen Dervişoğlu'na ayağa kalkarak sarıldı.

AKŞENER, AYLAR SONRA GÖRÜNTÜLENDİ

İYİ Parti, kuruluşunun 7. yılını Ankara Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen programla kutladı. Törene katılım yoğun olurken, gecenin sürprizi partinin kurucu ve eski Genel Başkanı Meral Akşener oldu.

AYAĞA KALKARAK DERVİŞOĞLU'NA SARILDI

Aylar sonra görüntülenen Akşener, protokolde Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun yanında yer aldı. Partililer, "Anamızı da aldık geldik", "Adalet peşinde" pankartları açıktı, "İktidara doğru Dervişoğlu" sloganları attı. Akşener, konuşmasının ardından yerine gelen Müsavat Dervişoğlu'na ayağa kalkarak selamladı.

DERVİŞOĞLU, ÖZEL OLARAK DAVET MEKTUBU VERMİŞ

Öte yandan, İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'e özel olarak hazırlanan davet mektubunun bizzat İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu tarafından teslim edildiği ve Akşener'in Dervişoğlu tarafından 7. kuruluş yıl dönümü etkinliğine özel olarak davet edildiği öğrenilmişti.