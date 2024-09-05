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Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e sert sözler: IBAN'ını gönder

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisine 50 bin TL'lik dava açan Meral Akşener'e sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Özdağ, Akşener'e 'IBAN numaranızı verin, paranızı hemen yatırırım' ifadelerini kullandı. Ayrıca Özdağ, Akşener'i İYİ Partiye umut bağlayan insanlara ihanetle suçladı ve 'Ne kadar para toplarsanız toplayın borçlu olduğunuz kul hakkını ödeyemeyeceksiniz' dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisine dava açan eski lideri Meral Akşener'e sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Özdağ, 50 bin TL'lik dava için Akşener'e, "Siz bana IBAN numaranızı yollayın. Ben bir yerden bulur hemen hesabınıza yatırırım" dedi.

X hesabından yaptığı paylaşımda Meral Akşener'e çok sayıda soru soran Ümit Özdağ, "Ne kadar para toplarsanız toplayın borçlu olduğunuz kul hakkını ödeyemeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"BÜTÜN İYİ PARTİLİLERE İHANET ETTİNİZ"

"Sayın Meral Akşener, bana 50 bin TL'lik tazminat davası açmışsınız. Siz bana IBAN numaranızı yollayın. Ben bir yerden bulur hemen hesabınıza yatırırım.Siz İYİ Parti'ye umut bağlayan insanlar için büyük bir hayal kırıklığı oldunuz. Bütün İYİ Partililere ihanet ettiniz. Ne kadar para toplarsanız toplayın borçlu olduğunuz kul hakkını ödeyemeyeceksiniz."

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (3)

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4
1
yanıtYanıtla
Murat Kara:

adamsın ümit hocan

3
1
yanıtYanıtla
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