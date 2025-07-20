Meral Akşener'in sarı saçlı halini unutun! Yine imaj değiştirdi

Meral Akşener'in sarı saçlı halini unutun! Yine imaj değiştirdi
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Aktif siyaseti bırakan ve kameralardan uzak bir yaşam süren eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, katıldığı bir düğünde yeni imajıyla dikkat çekti. Bordo renkli ceket ve takımı giyen Akşener, beyazlamış saçlarıyla farklı bir görünüm sergiledi. Akşener son olarak saçlarını sarıya boyatmıştı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İyi Parti'de yeniden genel başkanlığa aday olmayan Meral Akşener, 27 Nisan 2024'te yerini Müsavat Dervişoğlu'na bırakmıştı. Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir düğünde ortaya çıktı. Akşener'in yeni imajı gözden kaçmadı.

İYİ PARTİ ANKARA İL BAŞKANI PAYLAŞTI

Düğünün davetlileri arasında yer alan İYİ Parti Ankara eski İl Başkanı Akif Sarper Önder, Akşener ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Önder, paylaşımına "Liderimle anne oğul sohbeti" notunu düştü.

BEYAZ SAÇLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Bordo renkli ceket ve takımı giyen Akşener, bu kez beyazlamış saçlarıyla dikkat çekti. Akşener geçtiğimiz yıl haziran ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede sarı saçlarını sarıya boyattığı görülmüştü.

Meral Akşener'in sarı saçlı halini unutun! Yine imaj değiştirdi

Meral Akşener'in sarı saçlı halini unutun! Yine imaj değiştirdi

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıMuratsa:

EŞEĞE ALTINDAN SEMER GİYDİYRSEN EŞŞEK AYNI ÉŞŞEK DİYE BIR ATA SÖZÜMÜZ VAR.

Yorum Beğen326
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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Ülkedeki siyasetin çok değişken tavrı, güvendiğin siyasiler arasında üç kağıtçıların çıkması, kendi menfaatine veya başka görüşlere hizmet edenleri gördükçe vallahi ben kimlerin eşeğe dönüştüğünü hesap edemez durumdayım. Muratla sende etrafına bir bak istersen;)))

yanıt24
yanıt6
Haber Yorumlarısade vatandaş:

muhtemelen kimlik bunalımı geçiriyor önce altılı masaya bir gitti bir geldi sonra tekrar gitti olmadı sarayın nimetlerinden yararlanmak için külliyenin iskelesine yanaştı daha sonra kafayı saçlarının rengine taktı trafik ışığı gibi ha bire değiştiriyor mazhar osman sağ olsaydı bu sorunu çözerdi o yüzden işi zor

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

iyiymiş durumu Allah sağlık versin

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Haber YorumlarıLevent Kule:

dogal saçlarına dönme süreci önce sarı yaptıki dipten beyaz çıkınca sırıtmasın diye aptala anlatır gibi tane tane anlattım

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Haber YorumlarıErcan POLAT:

Bize ne bundan sorduk mu ?

yanıt9
yanıt4
Haber YorumlarıAslan Öztürk:

Kokoş ve cadı vardır ya edep sen ne güzel bir şeysin ayıp.

Yorum Beğen63
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