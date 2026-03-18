Akşener'den uzun süre sonra ilk röportaj! Gülerek yanıtladığı soru dikkat çekti

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir iftarın ardından uzun süre sonra ilk kez röportaj verdi.

"BU ÇOK ÖNEMLİ BİR SORU"

İftar programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener'e, "Ankara'da gerçekten siyaset insanı bırakıyor mu?" sorusu yöneltildi.

Akşener bu soruya, "Bu çok önemli bir soru, ben siyaseti bıraktım, gerisini bilmiyorum" yanıtını verdi.

İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Akşener, açıklamasında iftar programına da değinerek, genç girişimciler ve kadınlarla bir araya geldiğini belirtti.

"Bu akşam genç girişimci iş adamlarımızla, kadınlarımızla çok güzel bir iftar yaptık. Çok güzel şeyler öğrendim, gidiyorum" ifadelerini kullandı.

